Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem verteidigt am Montagvormittag Vortagesniveau

Kaum Bewegung ließ sich um 27.06.2022 09:22:00 Uhr bei der Sirona Biochem-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 0,200 EUR. Die Sirona Biochem-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,200 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Sirona Biochem-Aktie bis auf 0,200 EUR. Bei 0,200 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,258 EUR erreichte der Titel am 13.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,481 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,100 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.12.2021). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sirona Biochem-Aktie 100,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Sirona Biochem gewährte am 28.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Sirona Biochem am 04.07.2022 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

