SIX-Handel SPI zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone

SPI aktuell

SPI-Handel am Morgen.

Am Donnerstag notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,10 Prozent tiefer bei 16.964,25 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,293 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,161 Prozent schwächer bei 16.953,06 Punkten in den Handel, nach 16.980,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16.953,06 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16.964,25 Zählern.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,478 Prozent. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 20.01.2025, bei 16.038,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2024, wies der SPI einen Stand von 15.373,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.02.2024, wies der SPI 14.947,78 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,32 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17.164,02 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15.453,24 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit HOCHDORF (+ 18,39 Prozent auf 0,73 CHF), Meyer Burger Technology (+ 16,88 Prozent auf 1,87 CHF), Cembra Money Bank (+ 7,08) Prozent auf 99,00 CHF), Idorsia (+ 3,09 Prozent auf 0,85 CHF) und Autoneum (+ 2,99 Prozent auf 130,80 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Tecan (N) (-4,28 Prozent auf 198,90 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-3,45 Prozent auf 0,28 CHF), Relief Therapeutics (-2,74 Prozent auf 3,20 CHF), Roche (-2,09 Prozent auf 309,80 CHF) und Feintool International (-1,92 Prozent auf 12,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 508.342 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 267,272 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet mit 0,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,07 Prozent bei der Adecco SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.net