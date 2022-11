adidas-Aktie dennoch weit im Plus: Moody's reduziert Ausblick für adidas auf "negativ"

Aktien in diesem Artikel adidas 100,00 EUR

Wie die Agentur mitteilte, hat sie den Ausblick für das adidas -Rating auf "negativ" von "stabil" gesenkt. Die Einstufung selbst wurde mit A2 bestätigt.

Die Änderung des Ausblicks gehe auf den deutlichen Rückgang der Profitabilität in diesem Jahr und das immer schwieriger werdende makroökonomische Umfeld zurück, sagte Moody's-Analyst Guillaume Leglise. "Das Unternehmen steht vor hohen Lagerbeständen und einer schwachen Nachfrage in Europa und in den USA, während die Bedingungen in China schwierig bleiben", so der Analyst. Das werde die Ergebnisse in den nächsten zwölf bis 18 Monaten belasten. Das Unternehmen habe seine Umsatz- und Gewinnprognosen für 2022 deutlich gesenkt.

Die adidas-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 5,92 Prozent auf 99,51 Euro.

