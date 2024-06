SLI aktuell: SLI verbucht Zuschläge

SLI im Blick

In Zürich stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Am Mittwoch verbucht der SLI um 12:08 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,05 Prozent auf 1.950,18 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,043 Prozent fester bei 1.950,04 Punkten in den Handel, nach 1.949,20 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 1.945,91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1.951,65 Punkten lag.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 0,001 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, stand der SLI bei 1.961,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, notierte der SLI bei 1.898,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2023, lag der SLI bei 1.765,64 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 10,59 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 1.993,61 Punkte. Bei 1.742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Sandoz (+ 2,39 Prozent auf 32,99 CHF), Straumann (+ 1,45 Prozent auf 108,75 CHF), VAT (+ 0,83 Prozent auf 509,40 CHF), Lonza (+ 0,80 Prozent auf 480,80 CHF) und Roche (+ 0,56 Prozent auf 249,30 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen ams (-1,93 Prozent auf 1,30 CHF), Schindler (-1,80 Prozent auf 229,40 CHF), SGS SA (-1,39 Prozent auf 80,98 CHF), Julius Bär (-1,27 Prozent auf 51,34 CHF) und Logitech (-1,07 Prozent auf 87,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 629.275 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 257,545 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net