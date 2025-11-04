SM Wirtschaftsberatungs-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie
Anleger sollten SM Wirtschaftsberatungs nach einem Insidertrade im Blick behalten.
Werte in diesem Artikel
SM Wirtschaftsberatungs meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 28.10.2025. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 31.10.2025 ein. Am 28.10.2025 baute RCM Beteiligungs AG, in enger Beziehung, sein Depot um 1.876 Aktien aus. RCM Beteiligungs AG bezahlte 5,75 EUR je Anteilsschein. Die SM Wirtschaftsberatungs-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 5,50 EUR.
Im FSE-Handel kam die SM Wirtschaftsberatungs-Aktie am Veröffentlichungstag der BaFin schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 5,50 EUR. SM Wirtschaftsberatungs ist derzeit am Markt 22,47 Mio. Euro wert. Der Streubesitz wird auf 3.873.905 Aktien beziffert.
Am 07.05.2025 führte RCM Beteiligungs AG zuvor ein Eigengeschäft durch. Es wurde ein Kauf von 1.164 SM Wirtschaftsberatungs-Aktien zu je 4,80 EUR getätigt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf SM Wirtschaftsberatungs
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SM Wirtschaftsberatungs
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu SM Wirtschaftsberatungs AG
Analysen zu SM Wirtschaftsberatungs AG
Keine Analysen gefunden.