Insidertrade bei SM Wirtschaftsberatungs

SM Wirtschaftsberatungs-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

04.11.25 10:01 Uhr

Anleger sollten SM Wirtschaftsberatungs nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SM Wirtschaftsberatungs AG
5,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen

SM Wirtschaftsberatungs meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 28.10.2025. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 31.10.2025 ein. Am 28.10.2025 baute RCM Beteiligungs AG, in enger Beziehung, sein Depot um 1.876 Aktien aus. RCM Beteiligungs AG bezahlte 5,75 EUR je Anteilsschein. Die SM Wirtschaftsberatungs-Aktie wies im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 5,50 EUR.

Im FSE-Handel kam die SM Wirtschaftsberatungs-Aktie am Veröffentlichungstag der BaFin schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 5,50 EUR. SM Wirtschaftsberatungs ist derzeit am Markt 22,47 Mio. Euro wert. Der Streubesitz wird auf 3.873.905 Aktien beziffert.

Am 07.05.2025 führte RCM Beteiligungs AG zuvor ein Eigengeschäft durch. Es wurde ein Kauf von 1.164 SM Wirtschaftsberatungs-Aktien zu je 4,80 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net

