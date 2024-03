SMI aktuell: SMI verbucht mittags Gewinne

SMI-Performance

Der SMI notiert am fünften Tag der Woche im Plus.

Am Freitag legt der SMI um 12:08 Uhr via SIX um 0,37 Prozent auf 11.481,42 Punkte zu. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,269 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,237 Prozent fester bei 11.465,94 Punkten in den Handel, nach 11.438,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11.456,21 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11.504,56 Zählern.

SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der SMI bereits um 0,123 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.02.2024, notierte der SMI bei 11.213,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, stand der SMI bei 10.887,36 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 01.03.2023, bei 11.056,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 2,79 Prozent. Bei 11.524,36 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 11.064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit UBS (+ 1,63 Prozent auf 25,62 CHF), Holcim (+ 1,30 Prozent auf 73,04 CHF), Richemont (+ 1,00 Prozent auf 142,00 CHF), Roche (+ 0,97 Prozent auf 234,20 CHF) und Novartis (+ 0,73 Prozent auf 90,14 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Kühne + Nagel International (-12,97 Prozent auf 259,00 CHF), Logitech (-1,13 Prozent auf 77,10 CHF), Lonza (-0,87 Prozent auf 458,00 CHF), Sonova (-0,48 Prozent auf 271,00 CHF) und Partners Group (-0,28 Prozent auf 1.265,50 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.835.176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 251,498 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,46 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,02 Prozent, die höchste im Index.

