SMI aktuell: SMI zum Start schwächer

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 1,39 Prozent leichter bei 11.529,05 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,256 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 1,26 Prozent schwächer bei 11.543,31 Punkten in den Freitagshandel, nach 11.691,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 11.548,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11.515,61 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 1,72 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 05.03.2024, wies der SMI einen Wert von 11.463,74 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.01.2024, wies der SMI 11.185,90 Punkte auf. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.04.2023, den Wert von 11.115,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,21 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11.799,91 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11.064,90 Punkten.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Alcon (-0,37 Prozent auf 75,90 CHF), Swisscom (-0,38 Prozent auf 526,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,62 Prozent auf 257,10 CHF), Roche (-0,71 Prozent auf 223,30 CHF) und Swiss Re (-0,72 Prozent auf 109,65 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Logitech (-2,70 Prozent auf 78,46 CHF), Novartis (-2,07 Prozent auf 86,41 CHF), UBS (-1,89 Prozent auf 28,02 CHF), Sika (-1,71 Prozent auf 264,30 CHF) und Partners Group (-1,57 Prozent auf 1.254,00 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 473.076 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 252,474 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,92 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

