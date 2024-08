Snap Aktie News: Snap am Donnerstagnachmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 13,64 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 13,95 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,85 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 912.642 Snap-Aktien.

Am 19.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 31,16 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2023 bei 8,28 USD. Mit Abgaben von 39,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Snap veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,24 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,19 Mrd. USD – ein Plus von 11,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,07 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Snap wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,507 USD je Snap-Aktie.

