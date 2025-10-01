Snap Aktie News: Snap verbilligt sich am Mittwochnachmittag

So entwickelt sich Snap

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 7,59 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 7,59 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 7,52 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,55 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.192.884 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,28 USD an. Mit einem Zuwachs von 75,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 9,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie aus.

Snap gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,34 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Snap-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,412 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Aktien von Alphabet, Snap & Meta im Visier: US-Behörde startet Untersuchung von Chatbots

Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet

Ausblick: Snap präsentiert Quartalsergebnisse