DAX24.076 +0,8%Est505.575 +0,8%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.650 -0,1%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,46 -2,4%Gold3.872 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- Zurückhaltung an US-Börsen -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
So entwickelt sich Snap

Snap Aktie News: Snap verbilligt sich am Mittwochnachmittag

01.10.25 16:10 Uhr
Snap Aktie News: Snap verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 7,59 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
6,50 EUR -0,24 EUR -3,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 7,59 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 7,52 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,55 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.192.884 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,28 USD an. Mit einem Zuwachs von 75,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 9,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie aus.

Snap gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,34 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Snap-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,412 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Aktien von Alphabet, Snap & Meta im Visier: US-Behörde startet Untersuchung von Chatbots

Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet

Ausblick: Snap präsentiert Quartalsergebnisse

In eigener Sache

Übrigens: Snap und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
DatumRatingAnalyst
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Snap Inc. (Snapchat) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen