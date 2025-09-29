DAX23.881 +0,6%ESt505.526 +0,4%Top 10 Crypto15,53 ±0,0%Dow46.119 -0,4%Nas22.525 -0,3%Bitcoin96.393 -1,1%Euro1,1729 ±0,0%Öl67,06 -0,9%Gold3.840 +0,2%
Snap im Blick

Snap Aktie News: Snap büßt am Dienstagnachmittag ein

30.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 8,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
6,74 EUR -0,42 EUR -5,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 8,24 USD. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 8,24 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 958.631 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,28 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 6,91 USD erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 16,09 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Snap am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1,34 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,24 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Snap am 28.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,412 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Aktien von Alphabet, Snap & Meta im Visier: US-Behörde startet Untersuchung von Chatbots

Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet

Ausblick: Snap präsentiert Quartalsergebnisse

In eigener Sache

Übrigens: Snap und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
DatumRatingAnalyst
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Snap Inc. (Snapchat) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
