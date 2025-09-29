Snap Aktie News: Snap büßt am Dienstagnachmittag ein

Snap im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 8,24 USD.

Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 8,24 USD. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 8,24 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 958.631 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,28 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 6,91 USD erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 16,09 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Snap am 05.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1,34 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,24 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Snap am 28.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,412 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Aktien von Alphabet, Snap & Meta im Visier: US-Behörde startet Untersuchung von Chatbots

Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet

Ausblick: Snap präsentiert Quartalsergebnisse