Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Dienstagabend tief südwärts

Kurs der Snap

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 8,0 Prozent bei 7,73 USD.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 8,0 Prozent auf 7,73 USD. Die Abwärtsbewegung der Snap-Aktie ging bis auf 7,69 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 8,37 USD. Zuletzt wechselten via New York 7.262.765 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,28 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 71,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 10,61 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Am 05.08.2025 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,15 USD vermeldet. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,412 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.

