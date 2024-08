Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag im Tiefenrausch

Kurs der Snap

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 21,5 Prozent auf 10,05 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 21,5 Prozent auf 10,05 USD. Zwischenzeitlich weitete die Snap-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,50 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,18 USD. Zuletzt wechselten via New York 2.780.647 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2023 markierte das Papier bei 17,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 78,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Am 27.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,28 USD ab. Mit einem Kursverlust von 17,61 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Snap-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,19 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 1,07 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Snap am 22.10.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,513 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

