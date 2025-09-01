Snap Aktie News: Snap tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Snap gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 7,04 USD abwärts.

Die Snap-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 7,04 USD. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 6,91 USD. Bei 7,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.010.257 Snap-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.01.2025 auf bis zu 13,28 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 88,64 Prozent zulegen. Am 02.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 6,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Snap-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 05.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,34 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1,24 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Snap am 28.10.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,413 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

