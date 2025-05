Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 8,52 USD zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Snap-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 8,52 USD zu. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,55 USD. Bei 8,37 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 632.067 Snap-Aktien.

Am 12.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,33 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 103,52 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,08 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Snap-Aktie im Durchschnitt mit 10,00 USD.

Snap veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,19 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,36 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2025 dürfte Snap einen Verlust von -0,403 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

