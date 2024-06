Snap Aktie News: Snap gewinnt am Mittwochnachmittag

Blick auf Snap-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 15,27 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 15,27 USD zu. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,38 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,14 USD. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 768.334 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,89 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2023 erreicht. Gewinne von 17,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 8,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2023). Mit Abgaben von 45,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,21 USD je Aktie generiert. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,19 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 988,61 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Snap wird am 23.07.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,515 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

