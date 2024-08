Snap Aktie News: Snap macht am Nachmittag Boden gut

Snap im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Das Papier von Snap konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,8 Prozent auf 8,52 USD.

Die Snap-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 8,52 USD. Den Tageshöchststand markierte die Snap-Aktie bei 8,66 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 8,35 USD. Zuletzt wurden via New York 537.588 Snap-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,89 USD. Dieser Kurs wurde am 19.12.2023 erreicht. Gewinne von 109,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,28 USD fiel das Papier am 27.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,82 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snap-Aktie.

Am 01.08.2024 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,24 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 1,07 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 22.10.2024 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,522 USD je Snap-Aktie stehen.

