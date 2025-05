Snap Aktie News: Snap am Nachmittag billiger

So entwickelt sich Snap

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snap-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 9,11 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 9,11 USD. Bei 9,04 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 9,21 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 633.167 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 17,33 USD erreichte der Titel am 12.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 90,23 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 7,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 28,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Am 29.04.2025 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,36 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Snap am 29.07.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,402 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie bricht zweistellig ein: Snap weiter in den roten Zahlen

Ausblick: Snap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Erste Schätzungen: Snap stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor