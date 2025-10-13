Snap Aktie News: Snap am Montagabend in Grün

Snap im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 8,00 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 8,00 USD. In der Spitze legte die Snap-Aktie bis auf 8,09 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 8,03 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.163.522 Snap-Aktien.

Bei 13,28 USD markierte der Titel am 11.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,91 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Am 05.08.2025 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,15 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Snap veröffentlicht werden. Snap dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,415 USD je Snap-Aktie belaufen.

