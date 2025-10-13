DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,1%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1568 -0,4%Öl63,49 +2,3%Gold4.108 +2,2%
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: US-Börsen schließen stark -- DAX letztlich erholt -- D-Wave Quantum, HENSOLDT, NVIDIA, DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, NEL, AMD, Broadcom im Fokus
Ausblick: Johnson & Johnson gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Nach Kurseinbruch: Diginex-Aktie verbucht zum Wochenstart Gewinne
Snap Aktie News: Snap am Montagabend in Grün

13.10.25 20:23 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 8,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
6,87 EUR -0,42 EUR -5,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 8,00 USD. In der Spitze legte die Snap-Aktie bis auf 8,09 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 8,03 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.163.522 Snap-Aktien.

Bei 13,28 USD markierte der Titel am 11.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,91 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Snap-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Am 05.08.2025 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,15 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Snap veröffentlicht werden. Snap dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,415 USD je Snap-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Apple, Snap, Google und Co.: EU ermittelt gegen US-Plattformen

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

US-Börsenaufsicht nimmt AppLovin unter die Lupe - Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch höher

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Snap Inc. (Snapchat) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
