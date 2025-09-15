Snap Aktie News: Snap tendiert am Abend nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 7,60 USD zu.

Um 20:07 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 7,60 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snap-Aktie bisher bei 7,75 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,46 USD. Bisher wurden via New York 5.920.449 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,28 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 74,85 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 6,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,02 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 05.08.2025. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,34 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,413 USD je Snap-Aktie.

