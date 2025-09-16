Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Snap. Die Snap-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 7,89 USD.

Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere um 15:53 Uhr 1,9 Prozent. Die Snap-Aktie legte bis auf 7,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,81 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 1.837.790 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 40,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Mit Abgaben von 12,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Snap seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Snap ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,34 Mrd. USD im Vergleich zu 1,24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,413 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

