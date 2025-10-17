Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Snap. Zum Vortag unverändert notierte die Snap-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 7,77 USD.
Zum Vortag unverändert notierte die Snap-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 7,77 USD. Den Tageshöchststand markierte die Snap-Aktie bei 7,77 USD. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 7,64 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,64 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 758.919 Snap-Aktien den Besitzer.
Am 11.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,28 USD. Gewinne von 71,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,91 USD ab. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 12,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.
Am 05.08.2025 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Snap im vergangenen Quartal 1,34 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snap 1,24 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Snap möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Snap-Verlust in Höhe von -0,414 USD je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2025
|Snap Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2021
|Snap Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.2020
|Snap buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2020
|Snap buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2020
|Snap Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2018
|Snap Sell
|BTIG Research
|08.11.2017
|Snap Sell
|UBS AG
|16.03.2017
|Snap Sell
|MoffettNathanson
|03.03.2017
|Snap Reduce
|Nomura
|02.03.2017
|Snap Sell
|Pivotal Research Group
