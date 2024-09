Snap Aktie News: Snap steigt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Snap zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 9,99 USD.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,3 Prozent auf 9,99 USD. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 10,05 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,00 USD. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 605.931 Stück gehandelt.

Am 19.12.2023 markierte das Papier bei 17,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 44,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,28 USD. Dieser Wert wurde am 27.09.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Snap ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,84 Prozent auf 1,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Snap am 22.10.2024 vorlegen.

2024 dürfte Snap einen Verlust von -0,523 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

