Snap Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Snap

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 8,59 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 8,59 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 8,58 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,65 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 343.353 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2024 markierte das Papier bei 17,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 101,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,08 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 17,58 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 29.04.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 1,36 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Snap am 29.07.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,403 USD ausweisen wird.

