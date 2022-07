Snap Aktie News: Snap am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 21.07.2022 09:22:00 Uhr 0,1 Prozent auf 15,15 EUR. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 15,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,15 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 25 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 71,87 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 78,92 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.06.2022 bei 11,45 EUR. Abschläge von 32,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 80,00 USD an.

Snap gewährte am 21.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 1.062,73 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 769,58 USD erwirtschaftet worden.

Snap wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 09.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Snap.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2022 einen Verlust in Höhe von -0,615 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Erste Schätzungen: Snap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NASDAQ, S&P 500 & Co: Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie, Amazon-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Snap-Aktie: Prognose-Schock

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com