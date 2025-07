Snap Aktie News: Snap zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf Snap-Kurs

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 9,93 USD.

Das Papier von Snap legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 9,93 USD. Der Kurs der Snap-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,04 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 9,97 USD. Bisher wurden via New York 307.676 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,35 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 54,58 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,08 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 28,70 Prozent sinken.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 10,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Snap am 29.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,36 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 28.07.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,398 USD je Snap-Aktie belaufen.

