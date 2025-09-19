Snap Aktie News: Snap verteuert sich am Montagnachmittag kräftig
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere zuletzt 8,8 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 8,8 Prozent im Plus bei 8,88 USD. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,28 USD. Mit einem Wert von 8,96 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 6.210.935 Aktien.
Am 11.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,28 USD. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 33,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (6,91 USD). Abschläge von 22,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.
Am 05.08.2025 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,34 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.
Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2025 -0,413 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Snap-Aktie
Aktien von Alphabet, Snap & Meta im Visier: US-Behörde startet Untersuchung von Chatbots
Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet
Übrigens: Snap und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com
Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2025
|Snap Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2021
|Snap Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.2020
|Snap buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2020
|Snap buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2020
|Snap Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2018
|Snap Sell
|BTIG Research
|08.11.2017
|Snap Sell
|UBS AG
|16.03.2017
|Snap Sell
|MoffettNathanson
|03.03.2017
|Snap Reduce
|Nomura
|02.03.2017
|Snap Sell
|Pivotal Research Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Snap Inc. (Snapchat) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen