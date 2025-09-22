Snap Aktie News: Snap am Dienstagabend gesucht
Die Aktie von Snap zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 8,63 USD.
Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 8,63 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snap-Aktie bisher bei 8,86 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,56 USD. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 7.334.637 Aktien.
Bei einem Wert von 13,28 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 53,97 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,91 USD. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.
Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,34 Mrd. USD – ein Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,413 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
