Snap Aktie News: Snap am Mittag mit Abschlägen

Die Snap-Aktie notierte um 11:39 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 10,56 EUR. Die Snap-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,53 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.133 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei 36,50 EUR markierte der Titel am 06.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 71,07 Prozent wieder erreichen. Am 22.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 40,80 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,00 USD je Snap-Aktie an.

Am 31.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.299,74 USD gegenüber 1.297,89 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2023 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,641 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com