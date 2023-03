Snap Aktie News: Anleger setzen Snap am Vormittag unter Druck

Die Snap-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 5,7 Prozent auf 11,07 USD ab. Im Tief verlor die Snap-Aktie bis auf 10,89 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,65 USD. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 103.860 Aktien.

Am 06.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 72,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Am 22.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,00 USD.

Am 31.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.299,74 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.297,89 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2023 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,641 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.

