Snap Aktie News: Snap am Mittwochnachmittag im Ausverkauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 16,3 Prozent auf 7,61 USD.

Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 16,3 Prozent im Minus bei 7,61 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snap-Aktie bisher bei 7,61 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,73 USD. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.221.121 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.07.2024 auf bis zu 17,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 127,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,96 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Snap-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snap 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 04.02.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,364 USD je Snap-Aktie.

