Snap Aktie News: Snap am Donnerstagnachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Snap-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 7,72 USD.

Die Snap-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 7,72 USD nach. Die Snap-Aktie sank bis auf 7,48 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 7,56 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.578.039 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 41,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (6,91 USD). Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 11,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Snap ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,09 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,01 Prozent auf 1,34 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,416 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Erste Schätzungen: Snap zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Apple, Snap, Google und Co.: EU ermittelt gegen US-Plattformen

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison