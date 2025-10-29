Snap Aktie News: Snap präsentiert sich am Abend stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Snap zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Snap-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 7,78 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 7,78 USD zu. Die Snap-Aktie legte bis auf 7,91 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 7,74 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 2.725.151 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,28 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 41,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 6,91 USD fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snap-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,00 USD an.

Am 05.08.2025 hat Snap die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,34 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Snap wird am 05.11.2025 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,416 USD je Snap-Aktie.

