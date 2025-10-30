Snap Aktie News: Snap am Donnerstagabend billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 7,69 USD.
Werte in diesem Artikel
Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 7,69 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 7,48 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,56 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.584.716 Snap-Aktien.
Bei einem Wert von 13,28 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 72,80 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Snap-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.
Am 05.08.2025 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,09 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,01 Prozent auf 1,34 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,37 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.
Analysten gehen davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,416 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Snap-Aktie
Erste Schätzungen: Snap zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Apple, Snap, Google und Co.: EU ermittelt gegen US-Plattformen
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Übrigens: Snap und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.04.2025
|Snap Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2021
|Snap Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.2020
|Snap buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2020
|Snap buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2020
|Snap Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2018
|Snap Sell
|BTIG Research
|08.11.2017
|Snap Sell
|UBS AG
|16.03.2017
|Snap Sell
|MoffettNathanson
|03.03.2017
|Snap Reduce
|Nomura
|02.03.2017
|Snap Sell
|Pivotal Research Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Snap Inc. (Snapchat) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen