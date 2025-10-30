Snap Aktie News: Snap am Donnerstagabend billiger

Snap im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 7,69 USD.

Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 7,69 USD. Das bisherige Tagestief markierte Snap-Aktie bei 7,48 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,56 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.584.716 Snap-Aktien.

Bei einem Wert von 13,28 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 72,80 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Snap-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,00 USD je Snap-Aktie aus.

Am 05.08.2025 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,09 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,01 Prozent auf 1,34 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,37 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,416 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

