Snap Aktie News: Snap am Vormittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Snap. Zuletzt sprang die Snap-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 12,98 USD zu.

Im AMEX-Handel gewannen die Snap-Papiere um 22:15 Uhr 1,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 13,06 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 12,99 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.640 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 14.07.2023 markierte das Papier bei 13,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 6,32 Prozent niedriger. Am 05.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,86 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Snap-Aktie wird bei 10,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 24.10.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.188,55 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.128,48 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Snap am 06.02.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,855 USD je Aktie in den Snap-Büchern.

