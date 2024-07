Snap Aktie News: Snap zieht am Mittwochnachmittag an

So entwickelt sich Snap

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 13,12 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 13,12 USD. Bei 13,37 USD erreichte die Snap-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,17 USD. Zuletzt wurden via New York 429.255 Snap-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2023 bei 17,89 USD. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 36,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2023 bei 8,28 USD. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 36,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 25.04.2024 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,24 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 1,19 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Snap wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,507 USD je Snap-Aktie.

