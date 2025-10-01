Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag gefragt

Snowflake im Fokus

Die Aktie von Snowflake gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Snowflake-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 227,81 USD.

Das Papier von Snowflake legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 227,81 USD. Kurzfristig markierte die Snowflake-Aktie bei 229,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 223,88 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 124.507 Snowflake-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (249,99 USD) erklomm das Papier am 29.08.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,74 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2024 bei 108,74 USD. Mit einem Kursverlust von 52,27 Prozent würde die Snowflake-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 27.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,89 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,95 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,14 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 868,82 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 26.11.2025 dürfte Snowflake Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Snowflake ein EPS in Höhe von 1,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle