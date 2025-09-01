Snowflake Aktie News: Snowflake am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,0 Prozent auf 233,99 USD ab.

Das Papier von Snowflake befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,0 Prozent auf 233,99 USD ab. Das Tagestief markierte die Snowflake-Aktie bei 228,48 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 233,50 USD. Zuletzt wechselten 266.559 Snowflake-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 249,99 USD. Dieser Kurs wurde am 29.08.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snowflake-Aktie somit 6,40 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 107,13 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Abschläge von 54,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snowflake-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 27.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,78 Prozent auf 1,14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Snowflake am 26.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,20 USD je Snowflake-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

