DAX24.420 +1,3%Est505.647 +1,2%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.770 +0,1%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1697 -0,3%Öl64,55 -1,3%Gold3.828 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Top News
Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Snowflake im Blick

Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

02.10.25 16:10 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Snowflake gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 237,50 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
196,90 EUR 1,60 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Snowflake-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 237,50 USD. Die Snowflake-Aktie legte bis auf 238,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 234,64 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 187.915 Snowflake-Aktien.

Am 29.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 249,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snowflake-Aktie mit einem Kursplus von 5,26 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (108,74 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,21 Prozent.

Snowflake-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Snowflake gewährte am 27.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snowflake -0,95 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snowflake in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,14 Mrd. USD im Vergleich zu 868,82 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Snowflake wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle

In eigener Sache

Übrigens: Snowflake und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snowflake

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snowflake

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Snowflake

DatumMeistgelesen
Wer­bung