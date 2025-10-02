Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Snowflake im Blick

Die Aktie von Snowflake gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 237,50 USD.

Die Snowflake-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 237,50 USD. Die Snowflake-Aktie legte bis auf 238,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 234,64 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 187.915 Snowflake-Aktien.

Am 29.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 249,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snowflake-Aktie mit einem Kursplus von 5,26 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (108,74 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,21 Prozent.

Snowflake-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Snowflake gewährte am 27.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snowflake -0,95 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snowflake in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,14 Mrd. USD im Vergleich zu 868,82 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Snowflake wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

