So entwickelt sich Snowflake

Snowflake Aktie News: Snowflake steigt am Abend

01.10.25 20:24 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake steigt am Abend

Die Aktie von Snowflake zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Snowflake konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,5 Prozent auf 231,26 USD.

Im New York-Handel gewannen die Snowflake-Papiere um 20:08 Uhr 2,5 Prozent. Bei 231,34 USD erreichte die Snowflake-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 223,88 USD. Zuletzt wurden via New York 370.335 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 249,99 USD. Mit einem Zuwachs von 8,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2024 bei 108,74 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 52,98 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 27.08.2025 hat Snowflake die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD gegenüber -0,95 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snowflake im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Snowflake wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Snowflake-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,20 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

