08.09.25 16:10 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Snowflake zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Snowflake-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 15:53 Uhr sprang die Snowflake-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 228,57 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snowflake-Aktie bisher bei 229,75 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 226,88 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snowflake-Aktien beläuft sich auf 100.901 Stück.

Bei einem Wert von 249,99 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snowflake-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 107,13 USD. Mit Abgaben von 53,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snowflake-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 27.08.2025 äußerte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,89 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snowflake in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,14 Mrd. USD im Vergleich zu 868,82 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 26.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

