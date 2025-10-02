Snowflake Aktie News: Snowflake gewinnt am Abend an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Snowflake. Zuletzt sprang die Snowflake-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 238,89 USD zu.

Um 20:08 Uhr wies die Snowflake-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 238,89 USD nach oben. In der Spitze gewann die Snowflake-Aktie bis auf 239,76 USD. Bei 234,64 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 460.387 Snowflake-Aktien.

Am 29.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 249,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 108,74 USD am 04.10.2024. Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 119,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Snowflake-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Snowflake veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,89 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,14 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snowflake 868,82 Mio. USD umgesetzt.

Die Snowflake-Bilanz für Q3 2026 wird am 26.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,20 USD je Snowflake-Aktie.

