Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend verlustreich

16.09.25 20:24 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Snowflake. Das Papier von Snowflake befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 4,2 Prozent auf 216,27 USD ab.

Snowflake
182,66 EUR -10,14 EUR -5,26%
Um 20:08 Uhr ging es für die Snowflake-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,2 Prozent auf 216,27 USD. Zwischenzeitlich weitete die Snowflake-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 216,18 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 221,24 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 813.620 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (249,99 USD) erklomm das Papier am 29.08.2025. Gewinne von 15,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (108,74 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snowflake-Aktie.

Snowflake ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,89 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Snowflake 1,14 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Snowflake wird am 26.11.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake im Jahr 2026 1,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

