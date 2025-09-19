DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin98.408 -0,1%Euro1,1746 ±-0,0%Öl66,66 -1,3%Gold3.685 ±0,0%
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Experte mit Hoffnung für die Tesla-Aktie: Vom Absturz 2025 zur Erholung 2026?
21.09.25 17:23 Uhr
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
90.863,0603 CHF -1.168,2412 CHF -1,27%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
98.407,9775 EUR -99,2493 EUR -0,10%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
84.792,0506 GBP -1.090,1366 GBP -1,27%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.101.557,9907 JPY -17.247,7650 JPY -0,10%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
115.609,6535 USD -116,5980 USD -0,10%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.522,7022 CHF -42,2320 CHF -1,18%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.815,2138 EUR -0,5726 EUR -0,02%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.287,3331 GBP -39,4084 GBP -1,18%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
663.016,3742 JPY -99,5084 JPY -0,02%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.482,1117 USD -0,6727 USD -0,02%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,3385 CHF -0,0298 CHF -1,26%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,5327 EUR -0,0023 EUR -0,09%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,1823 GBP -0,0278 GBP -1,26%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
440,1428 JPY -0,3942 JPY -0,09%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,9754 USD -0,0027 USD -0,09%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6963 CHF -0,0144 CHF -2,02%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7542 EUR -0,0066 EUR -0,86%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6498 GBP -0,0134 GBP -2,02%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
131,0590 JPY -1,1431 JPY -0,86%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8860 USD -0,0077 USD -0,86%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
90,4152 CHF -0,2055 CHF -0,23%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
97,9229 EUR 0,9256 EUR 0,95%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
84,3741 GBP -0,1917 GBP -0,23%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
17.017,2672 JPY 160,8456 JPY 0,95%
Charts|News

Im Minus präsentiert sich um 17:11 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell -0,10 Prozent schwächer bei 115.609,15 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 115.726,25 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 16,00 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 73,5 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 0,89 Prozent stärker bei 114,97 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 113,95 US-Dollar.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 4.478,71 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4.482,78 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,09 Prozent.

Nach 594,98 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,31 Prozent auf 596,81 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 2,978 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indessen verringert sich der Dash-Kurs um -0,56 Prozent auf 23,15 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 23,28 US-Dollar.

Nach 299,05 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Sonntagnachmittag um -1,45 Prozent auf 294,73 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der NEO-Kurs um -1,18 Prozent auf 6,539 US-Dollar. Gestern war NEO noch 6,617 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1854 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1875 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,8937 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,8859 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -1,06 Prozent auf 0,3826 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,3867 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0023 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0023 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0058 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:11 bei 0,0058 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com