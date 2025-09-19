So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Im Minus präsentiert sich um 17:11 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell -0,10 Prozent schwächer bei 115.609,15 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 115.726,25 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 16,00 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit 73,5 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs 0,89 Prozent stärker bei 114,97 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 113,95 US-Dollar.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 4.478,71 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4.482,78 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,09 Prozent.

Nach 594,98 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,31 Prozent auf 596,81 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 2,978 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Indessen verringert sich der Dash-Kurs um -0,56 Prozent auf 23,15 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 23,28 US-Dollar.

Nach 299,05 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Sonntagnachmittag um -1,45 Prozent auf 294,73 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der NEO-Kurs um -1,18 Prozent auf 6,539 US-Dollar. Gestern war NEO noch 6,617 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1854 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1875 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,8937 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,8859 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -1,06 Prozent auf 0,3826 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,3867 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0023 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0023 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0058 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:11 bei 0,0058 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.