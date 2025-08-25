Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend schwächer

So bewegt sich Snowflake

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 194,13 USD ab.

Der Snowflake-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 194,13 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snowflake-Aktie bisher bei 193,61 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 195,20 USD. Zuletzt wurden via New York 228.101 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 229,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 107,13 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 44,82 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 21.05.2025 legte Snowflake die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,29 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,95 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snowflake im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,04 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.08.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Snowflake ein EPS in Höhe von 1,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

