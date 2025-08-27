DAX24.041 ±-0,0%ESt505.396 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.514 -0,1%Nas21.649 +0,3%Bitcoin96.510 +1,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,68 -0,2%Gold3.407 +0,3%
Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag im Bullenmodus

28.08.25 16:10 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 15,6 Prozent auf 231,67 USD.

Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 15,6 Prozent auf 231,67 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snowflake-Aktie bei 233,33 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 220,11 USD. Zuletzt wurden via New York 1.084.086 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 233,33 USD. Mit einem Zuwachs von 0,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 107,13 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snowflake am 21.05.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,29 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,04 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 868,82 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.11.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,14 USD je Snowflake-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

