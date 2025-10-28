DAX24.310 ±0,0%Est505.702 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Nas23.711 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1661 +0,1%Öl64,05 -2,6%Gold3.968 -0,6%
Snowflake Aktie News: Snowflake verteuert sich am Dienstagnachmittag

28.10.25 16:08 Uhr
Snowflake Aktie News: Snowflake verteuert sich am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Snowflake gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 268,09 USD zu.

Das Papier von Snowflake legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 268,09 USD. In der Spitze legte die Snowflake-Aktie bis auf 269,00 USD zu. Mit einem Wert von 266,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 176.239 Snowflake-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 269,00 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,34 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 113,30 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Snowflake veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,89 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,95 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,14 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 868,82 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 26.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

