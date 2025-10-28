DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1655 ±0,0%Öl64,24 -2,3%Gold3.953 -0,9%
Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Dienstagabend gestärkt

28.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Snowflake zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Snowflake legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 269,06 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
231,60 EUR 3,35 EUR 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel um 20:06 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 269,06 USD. Der Kurs der Snowflake-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 270,92 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 266,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 405.958 Snowflake-Aktien.

Bei 270,92 USD erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 113,30 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snowflake-Aktie 57,89 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snowflake-Aktie.

Snowflake veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1,14 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 868,82 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.11.2025 dürfte Snowflake Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

