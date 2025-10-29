AKTIE IM FOKUS: Adidas rutschen ab nach Aussagen zu Zollbelastung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zum Handelsauftakt am Mittwoch insgesamt nur wenig bewegten Aktien von adidas haben am Vormittag letztlich deutlich nachgegeben. Ein Grund dürften Aussagen zu Kosten sein. Demnach soll die Belastung durch Zölle im Jahr 2025 bei rund 120 Millionen Euro liegen, wobei der größte Anteil wohl im Schlussquartal anfällt.
Die Titel des Sportartikelherstellers verloren zuletzt 3,5 Prozent auf 177,90 Euro und lagen im weiterhin kaum veränderten DAX damit hinten. Die zuvor vorgelegten endgültigen Zahlen der Herzogenauracher für das dritte Quartal waren kein Kurstreiber mehr./ajx/mis
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:01
|adidas Buy
|UBS AG
|11:31
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:01
|adidas Buy
|UBS AG
|11:31
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.2025
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.11.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
