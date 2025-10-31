Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 273,35 USD.

Die Snowflake-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 273,35 USD. Die Snowflake-Aktie legte bis auf 275,48 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 274,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 179.996 Snowflake-Aktien gehandelt.

Am 31.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 275,48 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,78 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 113,30 USD am 05.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snowflake-Aktie 58,55 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Snowflake-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 27.08.2025 hat Snowflake in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Snowflake hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 868,82 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Snowflake ein EPS in Höhe von 1,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

