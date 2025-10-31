Snowflake Aktie News: Snowflake verteidigt Stellung am Freitagabend

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 271,20 USD.

Mit einem Wert von 271,20 USD bewegte sich die Snowflake-Aktie um 20:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snowflake-Aktie bei 275,48 USD. Das Tagestief markierte die Snowflake-Aktie bei 265,69 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 274,94 USD. Zuletzt wechselten via New York 337.036 Snowflake-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 275,48 USD. Dieser Kurs wurde am 31.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snowflake-Aktie mit einem Kursplus von 1,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (113,30 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Snowflake-Aktie mit einem Verlust von 58,22 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snowflake 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 äußerte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,95 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snowflake in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,14 Mrd. USD im Vergleich zu 868,82 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,20 USD je Aktie in den Snowflake-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Snowflake-Aktie springt dank schwarzer Zahlen im zweiten Quartal an

Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse

Snowflake-Aktie springt an: Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle